Wien (www.fondscheck.de) - Für viele Marktbeobachter kam es überraschend, dass Henning Gebhardt nach nur etwas mehr als zweieinhalb Jahren seinen Posten als Chef der Vermögensverwaltungssparte bei der Berenberg Bank schon wieder aufgab, so die Experten von "FONDS professionell".Das sei vor ziemlich genau zwei Jahren gewesen. Aber schon damals habe so mancher Branchenkenner gemutmaßt, dass es nicht lange dauern würde, bis der ehemalige DWS-Topmanager, der sich auch als Aufsichtsrat und Angel Investor betätige, an anderer Stelle wieder ins aktive Fondsmanagement zurückkehren würde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...