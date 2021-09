Dr. Otmar Lang, Chefvolkswirt der TARGOBANK Düsseldorf, 9. September 2021 - Es kam, wie es kommen musste. Die EZB fährt die Anleihekäufe im Rahmen des PEPP-Programms zurück. Allerdings gab sie keinen klaren Hinweis auf eine große Richtungsänderung. Zwar ist das Programm bis Ende März 2022 befristet. Doch die EZB teilte mit, dass die Anleihekäufe so lange fortgeführt würden wie es angesichts der Corona-Krise eben nötig sei. In der Tat ist es nur schwer zu glauben, dass sich an der geldpolitischen ...

