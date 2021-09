… mit KOMAX in der SchweizDer österreichische Großaktionär PIERER erreicht in Kürze die Grenzmarke von 30 %, ab der ein Übernahmeangebot an die freien Aktionäre nötig wird. In Zürich gibt es Gerüchte, dass KOMAX als Spezialist für Maschinen für die Kabelherstellung in den Fokus von Investoren geraten ist. Das passt zusammen.Als Drehscheibe dafür wird PIERER MOBILITY genannt. Die Größenordnungen: KOMAX kostet im Moment rd. 1 Mrd. CHF, LEONI bringt es auf rd. 550 Mio. CHF (umgerechnet) und PIERER MOBILITY auf 1,9 Mrd. CHF. Gemessen am Umsatz überwiegt LEONI beide anderen bei Weitem mit knapp 5 Mrd. € Zielumsatz im nächsten Jahr.Eine glatte Verdoppelung des LEONI-Wertes ist eine sichere Größe. An der Ausrüstung aller E-Autos mit Kabeln aller Art ist nicht zu zweifeln. Der Anteil pro Pkw dürfte sich noch erhöhen. Wir erhöhen das weitergedachte Kursziel für LEONI auf 30 € gegen aktuell rd. 16 € und für KOMAX auf 340 CHF. Für PIERER MOBILITY nennt Zürich Werte um 100/105 CHF.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 36! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo (www.bernecker.info) oder im Einzelbezug unter www.boersenkiosk.de oder über unsere Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 36:Themen u.a.:++ Aktien greifen stets voraus++ K+S kann um eine halbe Milliarde Euro teurer werden++ SMA SOLAR bleibt vorerst volatil++ GOLD: Neuer Ansatz für eine Rally?++ Die Wall Street spielt auf Zeit++ Lohnt sich ein neues Investment in den Airlines?++ SIEMENS im UmbauIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info