Weiterhin kommt es im Wesentlichen auf die Einzelstorys an, während sich der breite Markt auf hohem Niveau weiterhin eher seitwärts bewegt. Abwärts geht es heute wieder mal mit Tencent. Doch solche Rücksetzer wird es im Zug der aus unserer Sicht laufenden Trendwende immer wieder geben. Ein neues Allzeithoch hat hingegen Netflix markiert, während Square aufgrund eines Vorstoßes von Amazon etwas unter Druck geriet. Auch dies ist eine neue Einstiegs-Chance. Wer auf Roboter-Technologie setzt kommt nicht an iRobot vorbei. Und im Rückversicherungsgeschäft bleibt die Swiss Re eine erstklassige Anlage-Alternative. Seht Euch hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.