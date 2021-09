Berlin (www.fondscheck.de) - Scope bestätigt das Fondsrating des KGAL immoSUBSTANZ (ISIN DE000A2H9BS6/ WKN A2H9BS) mit (P) a- (AIF), so die Experten von Scope Analysis.Der offene Immobilien-Publikumsfonds lasse damit nach wie vor eine gute risiko-adjustierte Rendite erwarten.Der Anleger könne mit diesem Produkt in einen offenen Immobilien-Publikums-AIF investieren, der gemäß Anlagebedingungen in europäische Gewerbeimmobilien der Nutzungsarten Büro, Einzelhandel und Hotel investieren solle. Letztere stünden aufgrund der Covid-19-Krise jedoch aktuell nicht im Fokus. ...

