DJ Lagarde: Diskussion über Emittentenlimit von APP im Dezember

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) ist nach den Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde dazu bereit, bestimmte Obergrenzen beim Erwerb von Staatsanleihen anzuheben, wenn das zur Erfüllung ihres Mandats notwendig sein sollte. Auf die Frage, ob die EZB eine Anhebung des Emittentenlimits für nötig hält, sagte Lagarde in der Pressekonferenz nach der aktuellen Ratssitzung: "Das sind Angelegenheiten, die im Dezember diskutiert werden." Es sei nicht an ihr, die exakten Limits oder die Kapitalschlüssel in irgendeiner Weise zu diskutieren. "Ich weiß nur, dass wir ein Mandat und ein Ziel haben, das wir erreichen müssen. Wir müssen alle verfügbaren Instrumente nutzen, und wir werden bei unserem nächsten Meeting entscheiden, welche Bedingungen und Auflagen gelten sollen", sagte Lagarde.

Bei den Staatsanleihekäufen unter dem APP dürfen die Zentralbanken des Eurosystems nur ein Drittel der insgesamt ausstehenden Anleihen eines Staats bzw. ein Drittel einer einzelnen Emission erwerben. Beim PEPP war diese Bedingung nur am Ende des Programms zu erfüllen. Sollte die EZB das PEPP tatsächlich im April 2022 einstellen, würde das ihre Möglichkeiten zur Beeinflussung der Anleiherenditen einschränken. Daher erwarten viele Analysten, dass die EZB das APP reformieren und ausweiten wird. Bei höheren APP-Käufen könnten aber in absehbarer Zukunft die derzeit geltenden Obergrenzen erreicht werden.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien.@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2021 09:54 ET (13:54 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.