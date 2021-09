Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Entwickelt, um Sie zu grenzenloser Kreativität mit der Sony ZV-E10 zu inspirierenSmallRig kündigt die Produktion eines Zubehörsystems für die Sony ZV-E10 an. Mit dem Käfig mit Griff, dem Erweiterungsgriff und dem Cold Shoe Adapter mit Windschutz können Sie Ihr Vlogging auf die nächste Stufe bringen.Sony stellte am 27. Juli 2021 die neue ZV-E10 vor, die erste Vlog-Kamera der Alpha-Serie mit Wechselobjektiv. Sie wurde von Grund auf für Vlogger und Content Creators entwickelt und verfügt über einen schwenkbaren Bildschirm mit Touch-Funktionalität, 4K-Videoaufnahmen und ein integriertes Richtmikrofon mit drei Kapseln für hochwertige Audioaufnahmen.Mit dem Käfig mit Griff für ZV-E10 können Sie eine Vielzahl von SmallRig Zubehör hinzufügen, um Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und Ihre Videoproduktionen zu optimieren.SmallRig Käfig mit Griff für Sony ZV-E10- Mehrere 1/4'-20, 3/8'-16 Gewindebohrungen und Cold Shoe-Halterungen zur Befestigung von externem Zubehör wie LED-Leuchten oder Monitoren;- Eine integrierte Arca-Swiss Schnellwechselplatte an der Unterseite ermöglicht den nahtlosen Wechsel zwischen Stativ, Gimbal oder Handheld-Aufnahme;- Ein abnehmbarer Silikongriff macht die Aufnahme komfortabler;- Zugang zum Klappdisplay, dem Batteriefach und den Tasten.Für Vlogger, die viel unterwegs sind, bietet der Erweiterungsgriff zusätzliche leichte Flexibilität und Komfort.SmallRig Erweiterungsgriff für Sony ZV-E10- 1/4'-20-Schraublöcher für Zubehör ermöglichen horizontale und vertikale Aufnahmeoptionen;- Erhöhte vertikale Griffhöhe sorgt für einen sicheren und komfortablen Griff;- Zusätzliche Flexibilität bei der Anbringung von LED-Leuchten, Mikrofonen und Stativen durch eine integrierte Cold Shoe Halterung.Das SmallRig Cold Shoe Adapter mit Windschutz Kit ist ideal für alle ZV-E10 Benutzer und maximiert die Leistung des internen ZV-E10 Mikrofons.Preise und VerfügbarkeitSmallRig Zubehör für Sony ZV-E10 kann ab dem 8. September vorbestellt werden.Die Preise sind wie folgt: SmallRig Käfig mit Griff für Sony ZV-E10 zu $49,90, der Erweiterungsgriff für Sony ZV-E10 (Schwarz/Silber) zu $29,90, der Cold Shoe Adapter mit Windschutz für Sony ZV-E10 und ZV-1 zu $9,90.Informationen zu SmallRigSmallRig wurde 2012 gegründet und entwickelt komplette Zubehörlösungen für die Erstellung von Inhalten mit Kameras, Gimbals und Mobiltelefonen. Unser Zubehör wird in den Bereichen Live-Broadcasting, Vlog, professionelle Videoproduktion und anderen Bereichen eingesetzt und von über zwei Millionen Kreativen weltweit unterstützt. SmallRig führte als erste in der Branche das User CoDesign (UCD)-Modell und das DreamRig-Programm ein, um gemeinsam mit Kreativen aus aller Welt Modelle zu entwerfen und damit ihre großen Träume umsetzbar zu machen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1610903/image.jpgPressekontakt:Liyuan Wei+86-14715597267weiliyuan@smallrig.comOriginal-Content von: SmallRig, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145936/5016355