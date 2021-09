Die Expansion unterstützt das kontinuierliche Wachstum bei digitaler Werbung in Südeuropa und das Engagement von PubMatic, Wissen über lokale Märkte auf der ganzen Welt bereitzustellen

MADRID, Spanien, Sept. 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- PubMatic (Nasdaq: PUBM), eine Supply Side Platform für herausragende Ergebnisse im Bereich digitale Werbung, hat heute die Eröffnung eines neuen Büros in Madrid im Rahmen der strategischen Investitionen des Unternehmens in wachstumsstarke Märkte angekündigt. Neben dem Büro in Madrid bestehen bereits etablierte EMEA-Büros von PubMatic, darunter Mailand, London, München, Hamburg, Stockholm und Amsterdam.



Als globales Unternehmen hat PubMatic stets die Notwendigkeit erkannt, seine Kunden durch lokale Experten zu unterstützen. Nach einem deutlichen Wachstum auf dem spanischen Markt hat PubMatic zwei Senior Manager ernannt: Miguel Fernandez-Gil, Director, Publisher Development, Southern Europe and MENA, Gadea Rodriguez Fernandez, Associate Director, Advertiser Solutions PubMatic. Beide sind für anhaltendes Wachstum und fortlaufende Expansion verantwortlich.

"Ich freue mich sehr, zum Team von PubMatic zu stoßen und am Wachstum der digitalen Werbebranche auf dem spanischen Markt mitzuwirken", so Miguel Fernandez-Gil. "Ich bin fest davon überzeugt, dass das Team von PubMatic erstklassige Services und Technologien bietet, mit denen Werbetreibende und Verlage ihren Umsatz maximieren und ihre Unternehmen in Anbetracht des Beginns eines neuen digitalen Zeitalters zukunftssicher machen können."

"Als Teil von PubMatic kann ich weiterhin digitales Marketing fördern und neue, innovative Medien- und Zielgruppenprodukte für lokale Käufer entwickeln", so Gadea Rodriguez Fernandez. "Zu den größten Stärken von PubMatic zählen lokale Verlage und Datenpartner sowie ein innovativer Ansatz zur Zielgruppenadressierung mit ihrer Produktsuite, die es Marken und Verlagen ermöglicht, datengesteuerte Werbung neu zu durchdenken und gleichzeitig den Datenschutz und die Zustimmung der Verbraucher in den Mittelpunkt ihrer Strategie zu stellen."

Neben den neuen Mitarbeitern arbeitet PubMatic bereits mit lokalen Partnern zusammen, darunter Alayans-Media, Vocento Group und Rich Audience.

Über PubMatic

PubMatic, Inc. (Nasdaq: PUBM) ist eine Supply Side Platform erster Wahl für Agenturen und Werbetreibende, mit der Publisher höhere Umsätze erzielen können. Mit der PubMatic-Plattform können unabhängige App-Entwickler und Publisher die Monetarisierung ihrer digitalen Werbung maximieren. Gleichzeitig können Werbetreibende durch Erreichen und Ansprechen ihrer Zielgruppen in markensicheren Premium-Umgebungen über verschiedene Anzeigenformate und Geräte hinweg ihren ROI steigern. Seit 2006 hat PubMatic eine effiziente, globale Infrastruktur geschaffen und ist weiterhin führend bei Innovationen im Bereich Programmatic Advertising. PubMatic verfügt über eine globale Belegschaft ohne Unternehmenszentrale und betreibt 14 Niederlassungen und acht Rechenzentren weltweit.