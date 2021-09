Raju Gadiraju von Great Place to Work India für vorbildliche Führung während der COVID-19-Pandemie ausgezeichnet

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -dienstleistungen, der führende externe Support-Anbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte und ein Salesforce-Partner, gab heute bekannt, dass Great Place to Work India Raju Gadiraju, Managing Director von Rimini Street India Operations Private Ltd., als einen der 25 besten indischen Führungskräfte in Krisenzeiten 2021 ausgezeichnet hat. In einer von Great Place to Work India durchgeführten und mit Mitarbeiterfeedback validierten Studie wurden Führungskräfte mittlerer und großer Unternehmen in Indien dafür identifiziert, dass sie ihre außergewöhnliche Führungsrolle im Umgang mit der COVID-19-Krise und ihre Bemühungen bei der Anleitung ihrer Organisationen zur Überwindung der Unsicherheiten im Zusammenhang mit der globalen Pandemie unter Beweis gestellt haben.

Die COVID-19-Pandemie hat Unternehmensführer in Indien und weltweit dazu herausgefordert, agiler, innovativer und entscheidungsfreudiger zu sein. Leitende Führungskräfte in Indien müssen seit 2020 vorbildliches Führungsverhalten zeigen, einschließlich der Neudefinition von Geschäftsmodellen und Arbeitsplätzen, um den aktuellen Bedürfnissen gerecht zu werden und gleichzeitig das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter zu gewährleisten. Gadiraju wurde in der Kategorie der mittelständischen Unternehmen (mit 100 bis 500 Mitarbeitern) für seine hervorragende Führung in diesem herausfordernden Jahr unter den Top 25 der Führungskräfte in Indien ausgezeichnet. Rimini Street beschäftigt über 400 Vollzeitmitarbeiter in ganz Indien und stellt in Indien weiterhin aggressiv ein.

Die Forschung von Great Place to Work India zeigt, dass Arbeitsplätze durch großartige Führung, konsistente Mitarbeitererfahrung und nachhaltige finanzielle Leistung gekennzeichnet sind. Organisationen, die diese Auszeichnung erhalten, bieten allen ihren Mitarbeitern ein einheitliches Erlebnis, unabhängig von Rolle, Geschlecht, Amtszeit oder Stufe und haben eine nachhaltige Vision, einen großartigen Arbeitsplatz für alle ihre Mitarbeiter zu schaffen.

"Wir sind stolz und demütig, dass Raju dieses Jahr als einer von Indiens besten Führungskräften in Zeiten der Krise geehrt wurde. Wie von Great Place to Work India anerkannt, zeigt er die Schlüsselelemente der Führung während einer Krise, darunter effektives Personalmanagement, Aufrechterhaltung der Geschäftskontinuität und Umsetzung von Mitarbeiterengagement und Wellness-Maßnahmen", sagte Seth A. Ravin, CEO von Rimini Street. "Unter der Führung von Raju hat das Team von Rimini Street India maßgeblich dazu beigetragen, dass das Unternehmen selbst in den schwierigsten Zeiten die hohen Standards für seinen preisgekrönten Support und seine hervorragende Servicebereitstellung kontinuierlich anhebt."

Über Great Place to Work

Das Great Place to Work Institute ist eine renommierte internationale Organisation mit einer Mitarbeitererfahrungsplattform zur Bewertung und Identifizierung von Unternehmen mit Best Practices und Programmen im Bereich Personalmanagement und Unternehmenskultur. Jedes Jahr arbeiten mehr als 10.000 Organisationen aus über 60 Ländern mit dem Great Place to Work Institute zusammen, um ihre Arbeitsplatzkultur zu analysieren, zu bewerten und Maßnahmen zu planen, um sie zu stärken. Die Methodik von Great Place to Work gilt als streng und objektiv und wird als Goldstandard für die Definition großartiger Arbeitsplätze in Unternehmen, Hochschulen und Regierungsorganisationen angesehen.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000-Unternehmen, ist ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Enterprise-Software, der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle- und SAP-Softwareprodukte sowie ein Salesforce-Partner. Das Unternehmen bietet ein ultra-reaktionsschnelles, integriertes Premium-Applikationsmanagement und Supportdienste, mit denen Lizenznehmer von Unternehmenssoftware bedeutende Kosten einsparen, Ressourcen für Innovationen freisetzen und bessere Geschäftsergebnisse erreichen können. Mehr als 4.200 Fortune-500- und Fortune-Global-100-Unternehmen, mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen und andere Organisationen aus vielen verschiedenen Branchen vertrauen heute auf Rimini Street als bewährten Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Unternehmenssoftware. Wenn Sie mehr erfahren wollen, besuchen Sie http://www.riministreet.com, folgen Sie @riministreet auf Twitter und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich nicht um historische Tatsachen, sondern um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen begleitet von Wörtern wie "möglicherweise", "sollte", "würde", "planen", "beabsichtigen", "annehmen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "scheinen", "anstreben", "weiterhin", "zukünftig", "werden", "erwarten", "Prognose" oder anderen ähnlichen Wörtern, Wendungen oder Ausdrücken. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem Aussagen bezüglich unserer Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Chancen, unserer globalen Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in diese Initiativen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen sowie auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung. Bei diesen Aussagen handelt es sich weder um Vorhersagen tatsächlicher Ergebnisse noch um historische Tatsachen. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten hinsichtlich der Geschäfte von Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die Auswirkungen der laufenden Schuldendienstverpflichtungen unserer Kreditfazilität sowie der Finanz- und Betriebsvereinbarungen auf unser Geschäft und das damit verbundene Zinsänderungsrisiko, die Laufzeit sowie die betrieblichen und finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und die damit verbundenen wirtschaftlichen Auswirkungen sowie die Maßnahmen, die von Regierungsbehörden, Kunden oder anderen als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie ergriffen werden; katastrophale Ereignisse, die unser Geschäft oder das unserer derzeitigen und potenziellen Kunden stören, Veränderungen des Geschäftsumfelds, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich Inflation und Zinssätze, sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, regulatorische und politische Bedingungen, die die Branche, in der Rimini Street tätig ist, beeinflussen; nachteilige Entwicklungen in anhängigen Rechtsstreitigkeiten oder in den behördlichen Ermittlungen oder neuen Rechtsstreitigkeiten; unser Bedarf und unsere Fähigkeit, zusätzliche Eigenkapital- oder Fremdfinanzierung zu günstigen Bedingungen zu beschaffen, und unsere Fähigkeit, Cashflows aus dem operativen Geschäft zu generieren, um die verstärkten Investitionen in unsere Wachstumsinitiativen zu finanzieren; die ausreichende Verfügbarkeit unserer Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, um unseren Liquiditätsbedarf zu decken; auch im Rahmen unserer neuen Kreditfazilität; unsere Fähigkeit, ein wirksames internes Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten und unsere Fähigkeit, identifizierte wesentliche Schwachstellen in unseren internen Kontrollen zu beheben, einschließlich in Bezug auf die buchhalterische Behandlung unserer Optionsscheine; Änderungen von Steuern, Gesetzen und Vorschriften; wettbewerbsfähige Produkt- und Preisaktivitäten; Schwierigkeiten, das Wachstum profitabel zu managen; die Kundenakzeptanz unserer kürzlich eingeführten Produkte und Services, einschließlich unserer Application Management Services (AMS), Rimini Street Advanced Database Security und Services für Salesforce Sales Cloud- und Service Cloud-Produkte, zusätzlich zu anderen Produkten und Services, die wir voraussichtlich in der nahen Zukunft einführen; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder des Managementteams von Rimini Street; Unsicherheit über den langfristigen Wert der Aktien von Rimini Street; und diejenigen unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Quartalsbericht von Rimini Street auf Formblatt 10-Q, der am 4. August 2021 eingereicht wurde und regelmäßig durch zukünftige Jahresberichte von Rimini Street auf Formblatt 10-K, Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q, aktuelle Berichte auf Formblatt 8-K und andere Einreichungen von Rimini Street bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) aktualisiert wird. Weiterhin kommen in den zukunftsgerichteten Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Datum dieser Mitteilung zum Ausdruck. Rimini Street geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Veränderung der Einschätzungen von Rimini Street führen werden. Während sich Rimini Street das Recht vorbehält, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street diesbezügliche Verpflichtungen ausdrücklich ab, sofern sie nicht gesetzlich vorgeschrieben sind. Es wird darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug auf die Einschätzungen von Rimini Street nach dem Datum dieser Mitteilung nicht als verbindlich angesehen werden dürfen.

2021 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist eine in den USA und anderen Ländern gesetzlich geschützte Marke von Rimini Street, Inc., und Rimini Street, das Rimini-Street-Logo und Kombinationen davon sowie weitere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle sonstigen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nichts anderes angegeben ist, erhebt Rimini Street keine Ansprüche auf eine Zugehörigkeit zu, Billigung von oder Verbindung mit derartigen Markeninhabern oder anderen in dieser Mitteilung genannten Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

