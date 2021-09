Wahlwerbung ist für Facebook und Google ein lohnendes Geschäft. Mehr als sechs Millionen Euro haben die im Bundestag vertreten Parteien seit 2019 für Werbeplätze an die beiden großen Techunternehmen bezahlt. Nirgendwo in der EU geben politische Parteien so viel Geld für Google-Anzeigen aus wie in Deutschland. Seit dem 20. März 2019 haben Parteien und andere politische Akteure aus der Bundesrepublik auf Google und Youtube insgesamt 2.835.700 Euro gelassen. Mehr als 83 Prozent der Summe stammt von den im Bundestag vertreten Parteien. Das meiste davon wiederum kommt von den Grünen. Von Bundes- über ...

