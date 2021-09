Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA83406N1050 CleanGo Innovations Inc. 09.09.2021 CA18453D1050 CleanGo Innovations Inc. 10.09.2021 Tausch 1:1

CA7142701217 Perpetual Energy Inc. 09.09.2021 CA7142703031 Perpetual Energy Inc. 10.09.2021 Tausch 1:1

