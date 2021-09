Kaufsaison im Pharmagewerbe geht weiter - Diesmal mit Merck

Werbung



DAX®-Konzern Merck wirft den Wachstumsmotor an: bis 2025 soll der Pharma- und Life-Science Konzern 25 Milliarden Euro Umsatz schaffen. Dazu erhöht Merck die Investitionen kräftig.



Es geht um nicht weniger als das "weltweit führende Wissenschafts- und Technologieunternehmen des 21. Jahrhunderts zu werden", so die Vision von Merck-Chefin Garijo. Sie plant einen Umsatzsprung von 7,5 Milliarden Euro auf 25 Milliarden Euro bis 2025. Dazu werde Merck deutlich mehr Gelder in Investitionen sowie Übernahmen stecken.

50% mehr Gelder sollen 2025 im Vergleich zu den vergangenen fünf Jahren in Investitionen fließen, um das Pharmageschäft, Technologie für Medikamente und andere Gebiete wie Halbleitertechnologien voranzutreiben. "Life Science" bleibt somit der wichtigste Pfeiler des Konzerns. Für Zukäufe hat Garijo eine Summe im hohen einstelligen Milliarden-Bereich eingeplant.

Merck hatte zuvor einen herben Fehlschlag bei der Forschung der Krebsmedizin Bintrafusp-alfa einstecken müssen.





Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?