TCL Electronics (1070.HK), einer der wichtigsten Akteure in der globalen TV-Branche und ein führendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik, hat heute im Rahmen seiner zukunftsweisenden AI x IoT-Strategie auf seinem "Transcend Vision"-Event seine neuesten Produkte für das Jahr 2021 vorgestellt, darunter einen preisgekrönten Fernseher und Audio-Accessoires für Zuhause.TCL Mini LED QLED Fernseher*Neben TCLs neuesten OD Zero Mini LED 8K TV X92 Pro Series und Mini LED 8K TV X92 Series wurden auch der preisgekrönte EISA Premium LCD TV, der Mini LED 4K 65C825, und der Best Buy LCD TV QLED 4K 55C728 vorgestellt.TS8132 Soundbar *Der TS8132 Dolby Atmos Soundbar von TCL hebt Home Entertainment auf eine ganz neue Ebene. Der Soundbar verwendet eine 3.1.2-Kanal-Konfiguration mit einer maximalen Audioleistung von 350W und bietet ein immersives Klangerlebnis.Chromecast ist in den Soundbar integriert und Google Assistant, Apples Siri und Amazon Alexa funktionieren ebenfalls damit.Flügeltür-Kühlschrank RP470CXE0, Side-by-Side-Kühlschrank RP631SSE0Die Flügeltür-Kühl-Gefrierkombination mit 470 Litern Fassungsvermögen und der extragroße Kühlschrank RP631SSE0 mit 631 Litern Fassungsvermögen garantieren die optimale Aufbewahrung von Lebensmitteln dank eines Inverter-Kompressors, der linear arbeitet und seine Geschwindigkeit kontinuierlich an die Temperaturschwankungen anpasst und eine bessere Temperaturstabilität gewährleistet. Die antibakterielle Wirkung von AAT, die auf negativen Sauerstoffionen basiert, verlängert die Frische von Lebensmitteln und reduziert Gerüche. Der extragroße 631-Liter-Kühlschrank RP631SSE0 verfügt außerdem über die Swing-Flow-Funktion.Waschmaschine der Serie P082Die Waschmaschine der Serie P082 wird von einem bürstenlosen digitalen Invertermotor von TCL angetrieben, der für präzise Trommelbewegungen sorgt, die Vibrationen reduziert und mit einer 10-Jahres-Garantie eine längere Lebensdauer gewährleistet. Die Dampffunktion beseitigt die meisten gängigen Bakterien und garantiert so den besten Hygieneschutz.Breeva A5 Luftreiniger*Der mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnete Breeva A5 ist sowohl ein intelligenter und effizienter Luftreiniger als auch eine stilvolle Dekoration für Ihr Zuhause. Er verfügt über ein fortschrittliches 5-in-1 breevaShield Filtersystem mit negativem Anion, TRUE HEPA H13-Filter und UV-C-Licht. breevaShield kann mehr als 99,9 % Bakterien und gängige Viren wie H1N1 entfernen. Dank des Laserstaubsensors und des VOC-Sensors kann der Benutzer die Luftqualität in Echtzeit überwachen.Sweeva 6500 Staubsauger*Der Sweeva 6500 ist das Aushängeschild unter den Staubsaugerrobotern von TCL und ist mit einem sich automatisch entleerenden Staubbehälter und dem neuesten LDS-Navigationssystem ausgestattet. Er verfügt über eine ultrastarke Saugleistung von 2.700 Pascal und vier verschiedene Reinigungsmodi. Er saugt nicht nur Staub, sondern kann mit seinem integrierten UV-C-Licht auch den Boden sterilisieren - eine weiterer Hygieneschutz.* Aussehen, Funktionalität und Verfügbarkeit der Produkte können sich je nach Land/Region unterscheiden.