Mit den Mercedes-EQ-Modellen wappnet sich Mercedes-Benz für die Zukunft, um gegen die stärker werdende Konkurrenz zu bestehen. In Form des neuen Mercedes-EQS und des EQE stellte man erst kürzlich zwei überzeugende Modelle in der Elektrosparte vor. Nicht weniger interessant erscheint jedoch der Blick auf das kürzlich vorgestellte Concept EQG, welches neue Maßstäbe in Sachen elektrobetriebene Geländewagen setzt.Für viele Traditionalisten dürften das auf der IAA Mobility in München vorgestellte Konzept der neuen G-Klasse ...

