Tagesausblick für 10.09.: DAX rettet sich nach schwachem Start ins Plus. Merck und RWE im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Nach einem schwachen Start drehten die Aktienmärkte mehrheitlich nach oben. Dabei konnten die meisten Aktienindizes ihre Tagesverluste zu mindest ausgleichen. Katalysator dafür war unter anderem die EZB. Erwartungsgemäß erklärte die Notenbank das Zinsniveau weiter beizubehalten. Zwar wird das PEPP-Kaufprogramm in den kommenden Monaten zurückgefahren. Allerdings wird es mindestens bis März 2022 laufen. Dies sorgte zwar nicht für Freudensprünge aber für eine gewisse Erleichterung. Mit der positiven Eröffnung an der Wall Street bekam der eine oder andere Titel zusätzlichen Rückenwind. So schloss der DAX rund 0,4 Prozent höher bei 15.670 Punkte

Am Anleihemarkt reagierten die Marktteilnehmer mit Erleichterung auf die Beschlüsse der EZB und die Aussagen von EZB-Chefin Christine Lagarde. Dabei gab die Rendite 10jähriger Bundesanleihen drei Punkte auf minus 0,35 Prozent ab und die Rendite vergleichbarer französischer Staatspapiere sackte zurück in den negativen Bereich. Bei den Edelmetallen zeigte sich nach den deutlichen Kursverlusten der zurückliegenden Tage eine Beruhigung. Gold stabilisierte sich oberhalb von 1.780 US-Dollar und Silber verteidigte die Marke von 24,50 US-Dollar pro Feinunze. Der Ölpreis pendelte derweil weiter seitwärts.

Unternehmen im Fokus

Die Deutsche Telekom verkauft T-Mobil Netherlands und reduziert ihre Beteiligung an Ströer. Im Gegenzug soll die Beteiligung an T-Mobil US erhöht werden. Bei den Aktionären konnte Konzernchef Tim Höttges mit seinen Plänen dennoch nicht punkten. Merck peilt für 2025 einen Umsatz von 25 Milliarden Euro an. "In allen drei Unternehmensbereichen Healthcare, Life Science und Electronics stehen die Weichen bereits auf nachhaltigem, profitablem Wachstum," erklärte Konzernchefin Belén Garij im Rahmen des heutigen Kapitalmarkttags. Anleger quittierten die Ziele mit einem Kursaufschlag. Der aktivistische Investor Enkraft Capital ist bei RWE eingestiegen und fordert die Abspaltung der Kohlesparte. Die Botschaft kam bei den Aktionären gut an.

Bei den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten heute der Solactive Deutscher Maschinenbau Index sowie erneut der Medical Cannabis Index. Der Medical Cannabis Index enthält bis zu 25 notierte Unternehmen, welche Erzeugnisse produzieren oder Dienstleistungen anbieten, die bei der medizinischen Verwendung von Cannabis zum Einsatz kommen.

Wichtige Termine

Deutschland - Verbraucherpreisindex und harmonisierter Verbraucherpreisindex August, endgültig

Frankreich - Industrieproduktion, Juli

USA - Erzeugerpreise, August

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 15.700/15.760/15.800/15.870 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.480/15.510/15.600 Punkte

Der DAX eröffnete heute erneut mit einem Gap nach unten und sank zeitweise auf rund 15.500 Punkte. Im Laufe des Vormittags drehte der Index wieder nach oben. Die Marke von 15.700 Punkten konnte allerdings nicht überwunden werden. Solange dies nicht gelingt, muss mit einer Fortsetzung der Konsolidierung gerechnet werden. Oberhalb von 15.700 Punkten besteht die Chance auf eine Erholung bis 15.840/15.940 Punkte

