Sachsen-Anhalts CDU-Landeschef Sven Schulze hat die vorgesehene Neuordnung der Landesministerien verteidigt. "Das ergibt auf vielen Ebenen Sinn", sagte Schulze im Interview mit der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Freitagausgabe). Die neue Koalition aus CDU, FDP und SPD plant unter anderem, die Zuständigkeiten für Wirtschaft und Landwirtschaft neu in einem Ministerium zu bündeln, was zu Kritik von anderen Parteien und Landwirten führte. Minister soll der 42-jährige Schulze selbst werden. "Jeder landwirtschaftliche Betrieb ist ja auch ein Wirtschaftsunternehmen, die müssen Geld verdienen. Die Kombination von Landwirtschaft und Umwelt gibt es nicht mehr in allzu vielen Bundesländern", sagte Schulze dem Blatt. Bedenken "akzeptiere und respektiere" er. "Wenn die Regierung zu Stande gekommen ist, werden wir sehr, sehr hart daran arbeiten, möglichst schnell zu zeigen, dass die neue Zuordnung sinnvoll ist", kündigte der bisherige Europaabgeordnete an.



An diesem Freitag wird klar, ob die neue Koalition zu Stande kommt: Die CDU verkündet das Ergebnis eines Mitgliederentscheids, bei der FDP findet ein Parteitag. Die SPD-Mitglieder haben sich bereits mehrheitlich für das Bündnis ausgesprochen. Geht alles glatt, stellt sich Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am 16. September im Landtag zur Wiederwahl. Neu-Minister Schulze gilt schon jetzt als Kronprinz und möglicher Nachfolger des 67-jährigen Haseloff. Schulze relativiert das im Interview mit der Zeitung: "Minister für Wirtschaft und Landwirtschaft zu werden, ist eine riesige Aufgabe, auf die ich mich freue - an die ich aber auch mit Demut gehe. Da denke ich nicht über irgendwelche Dinge nach, die in der Zukunft liegen. Die CDU ist auch so groß, dass wir für jede Position mehrere Kandidaten haben sollten. Man sollte immer Alternativen haben."



Mitteldeutsche Zeitung

