Institutionelle Investoren benötigen spezialisierte Beratung. FERI mit strukturierter Due Diligence für VAG-konforme Offshore-Investments. Experten diskutieren aktuelle Entwicklungen auf dem 10. FERI Hedgefonds Investmenttag. Hohe Anforderungen an die Compliance bei Investments in Offshore-Hedgefonds schrecken viele Investoren hierzulande von dieser Assetklasse ab. Wie institutionelle Anleger regulatorische Hürden nehmen und rechtskonform in Offshore-Fonds investieren, darüber diskutierten die Experten von FERI mit Portfoliomanagern, Rechtsexperten und global tätigen Hedgefondsmanagern beim 10. FERI Hedgefonds Investmenttag, der auch in diesem Jahr wieder als Online-Konferenz stattgefunden hat. Chancen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...