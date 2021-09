NEW YORK (dpa-AFX) - Die in dieser Woche bislang signifikante Kursschwäche von US-Pharmawerten hat sich am Donnerstag fortgesetzt. Diesmal belasteten vor allem Berichte über Pläne der Biden-Regierung, die Medikamentenpreise senken zu wollen.

Im New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial fanden sich die Papiere von Amgen , Walgreens , Merck & Co und Johnson & Johnson mit Abschlägen von teils an die zweieinhalb Prozent am Ende. Damit wiederholte sich das Bild von vor zwei Tagen, als negativere Einschätzungen von Morgan Stanley zu Aktien von US-Pharmakonzernen belastet hatten.

Im S&P 500 sackten am Donnerstag Biogen um mehr als sieben Prozent ab. Bei diesem Wert belasteten zudem Probleme beim Vermarktungsstart des Alzheimer-Medikaments Aduhelm, dem Hoffnungsträger für den Konzern.

Andere S&P-500-Pharmawerte gaben ebenfalls nach - so zum Beispiel Eli Lilly um fünfeinhalb Prozent und Abbvie um 2,7 Prozent./ajx/zb