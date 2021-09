Auch in der letzten Woche konnte das Strategiedepot AKTIEN SPEKULATIV seinen Vermögensstand weiter um + 0,4 % ausbauen, während der MSCI WORLD (Euro)-Index einen Kursanstieg um + 0,15 % aufwies. Seit Initiierung des Depots am 26.02.2019 betrug dessen Nettoperformance (vor Dividendenzahlungen) damit per 05.09. auf Währungsbasis Euro nun + 92,0 %, so dass die Outperformance gegenüber dem MSCI World (Euro)-Index nunmehr weiter auf hochgradige + 47,4 % anwuchs.Einer der stärksten Werte des Strategiedepots AKTIEN SPEKULATIV war in der letzten Woche die derzeit ...

