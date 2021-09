Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag nach zunächst wenig bewegtem Auftakt zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,20 Prozent auf 133,52 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sank auf 1,30 Prozent. Die Kursgewinne am Anleihemarkt fielen in etwa zeitgleich zusammen mit Verlusten am US-Aktienmarkt.Geldpolitische Entscheidungen ...

