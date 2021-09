New York (ots/PRNewswire) -Shutterstock FLEX Premium ist eine All-in-One-Lösung für KMUs und ihre kreativen Bedürfnisse, die einen reibungslosen Multi-Asset-Konsum mit flexiblen Add-ons und Lizenzierungsfunktionen ermöglichtShutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), eine führende globale Kreativplattform, die Full-Service-Lösungen, hochwertige Inhalte und Anwendungen für Marken, Unternehmen und Medienunternehmen anbietet, gab heute die Einführung von FLEX Premium bekannt, einem neuen Produkt, das Flexibilität, Kreativität und einen breit gefächerten Zugang zu Assets für kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) bietet. FLEX Premium baut auf dem Erfolg von Shutterstock FLEX auf, das im April 2021 angekündigt wurde. Shutterstock hat FLEX auf den Markt gebracht, ein allumfassendes, lizenzfreies Angebot, das die Art und Weise, wie Unternehmen Inhalte erstellen, revolutionieren soll - zu einem monatlichen Pauschalpreis. Das Angebot von Shutterstock FLEX Premium bietet nicht nur uneingeschränkten Zugang zu über 380 Millionen Bildern, Tracks und Filmmaterial, sondern auch zu Shutterstocks beeindruckender Editorial Kollektion.Shutterstock FLEX Premium bringt Kunden auf die nächste Stufe - es hebt die monatlichen Download-Beschränkungen und Benutzereinschränkungen auf und bietet Zugang zu Shutterstocks erweiterter Lizenzabdeckung. Mit der Premium-Mitgliedschaft haben Sie außerdem Zugriff auf eine bestimmte Anzahl von Test-Downloads (Kompositionen ohne Wasserzeichen), damit Sie Ihr kreatives Werk testen können, bevor Sie es lizenzieren und der Welt präsentieren."Mitarbeiter in kleinen und mittelständischen Unternehmen haben oft die Aufgabe, überzeugende Inhalte für verschiedene Abteilungen zu entwickeln, die das Publikum ansprechen", sagt Jamie Elden, Chief Revenue Officer bei Shutterstock. "Shutterstock FLEX Premium wurde entwickelt, um ihre dynamischen und sich ständig ändernden Bedürfnisse durch anpassbare Lösungen zu erfüllen, die nahtlose Flexibilität und Multi-Asset-Nutzung ermöglichen. Dies ist Teil eines umfassenderen Engagements bei Shutterstock, kontinuierlich neue und innovative Produkte zu entwickeln, die das Leben der Kunden in einer zunehmend komplexen und digitalen Welt einfacher machen."Weitere Informationen über FLEX Premium finden Sie unter https://www.shutterstock.com/business/flex-subscriptions.INFORMATIONEN ZU SHUTTERSTOCKShutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), ist eine führende globale Kreativplattform, die Full-Service-Lösungen, hochwertige Inhalte und Anwendungen für Marken, Unternehmen und Medienunternehmen anbietet. Shutterstocks umfassende Sammlung umfasst direkt und über seine Tochtergesellschaften hochwertige lizenzierte Fotos, Vektoren, Illustrationen, Videos, 3D-Modelle und Musik. In Zusammenarbeit mit seiner wachsenden Gemeinschaft von über 1,8 Millionen Mitwirkenden fügt Shutterstock jede Woche Hunderttausende von Bildern hinzu und hat derzeit mehr als 380 Millionen Bilder und mehr als 22 Millionen Videoclips verfügbar.Shutterstock hat seinen Hauptsitz in New York City, verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt und hat Kunden in mehr als 150 Ländern. Dem Unternehmen gehört auch PicMonkey, eine führende Online-Plattform für Grafikdesign und Bildbearbeitung; Offset, eine high-End-BildsammlungShutterstock Studios, ein End-to-End-KreativshopPremiumBeat, eine kuratierte lizenzfreie Musikbibliothek; Shutterstock Editorial, eine erstklassige Quelle für redaktionellen Bildern und Videos für die Medien der Welt; TurboSquid, ein führender 3D-InhaltsmarktplatzAmper Music, eine KI-gesteuerte Musikplattformund Bigstockein wertorientiertes Aktienmedienangebot.Weitere Informationen finden Sie auf www.shutterstock.com und folgen Sie Shutterstock auf Twitter und auf Facebook.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1611199/Shutterstock_FLEX.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1075411/shutterstock_Logo.jpgPressekontakt:Aimée Leabonpress@shutterstock.com917-563-4991Original-Content von: Shutterstock, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110438/5016444