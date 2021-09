London (ots/PRNewswire) -Disruptive.Asia stellt fest, dass Chinas Streben nach Autarkie in der Chipsatzherstellung nicht nur seiner 14 nm-Chipfertigungskapazität einen bedeutenden Schub in Richtung voller Reife verleiht, sondern das Land auch als einen wichtigen globalen Partner im Chipsatzbereich positioniert, da sich die Lieferkette zugunsten der asiatisch-pazifischen Region verschiebt.Laut Cai Yimao, Vizedekan der School of Electronic Engineering and Computer Science der Universität Peking, haben chinesische Unternehmen viele der technischen Probleme bei der Entwicklung von 14 nm Chips überwunden und die 14 nm Fähigkeiten Chinas in den letzten Jahren beschleunigt. Es wird erwartet, dass der chinesische 28 nm Chipsatzsektor in diesem Jahr zur vollen Reife gelangt und 14nm Chipsätze bis 2022 folgen werden.Starke politische Unterstützung und Investitionen fördern die Chiphersteller in China. Cai ist der Meinung, dass die Verabschiedung einschlägiger politischer Maßnahmen deutlich gemacht hat, dass China die IKT-Industrie weiterhin als Säule der Industrie unterstützt. China misst der Entwicklung der IKT-Industrie große Bedeutung bei und verstärkt kontinuierlich die politische Unterstützung und die Investitionen.Derzeit verlagert sich die Lieferkette nach China und Südostasien. Man geht davon aus, dass dies auch die inländische Forschung und Entwicklung von Spitzentechnologien vorantreiben und die rasche Entwicklung lokaler Unternehmen in China fördern wird, da sie technologisches Fachwissen und Managementerfahrung sammeln. Auch der allmähliche Abschluss des Baus neuer Waferfabriken auf dem chinesischen Festland bietet der Chipindustrie neue Unterstützung in Form von Kostensenkungen, erweiterten Produktionskapazitäten und geografischen Vorteilen. Die Zahl und der Anteil der Produktionslinien für integrierte Schaltkreise in China haben weiter zugenommen. Mehr als 20 300 mm Fertigungslinien wurden bereits in Betrieb genommen, und mehrere befinden sich im Bau.Disruptive.Asia stimmt zu, dass China die Technologie für die Massenproduktion von 14 nm bereits beherrscht. Wie Cai bereits erwähnte, werden Chinas 14 nm Chips im nächsten Jahr in Massenproduktion gehen und ein besseres Gleichgewicht zwischen Leistung, Stromverbrauch und Kosten aufweisen als je zuvor.Informationen zu Disruptive.AsiaDisruptiv.Asien (https://disruptive.asia/) befasst sich mit dem aktuellen Stand der digitalen Disruption im asiatisch-pazifischen Telekommunikations-, Fintech- und Internetsektor - woher sie kommt, was sie antreibt, welche Auswirkungen sie auf die einzelnen Branchen hat, wie die Hauptakteure darauf reagieren und wie es weitergeht.Pressekontakt:Tony Poulos+33 6 84 69 11 96tpoulos@disruptive.asiaOriginal-Content von: Disruptive.Asia, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158529/5016463