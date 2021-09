Liebe Feingold-Freunde, was muss ein Börsendienst haben? Präzision, um die Ecke denken und vor allem - Trades, ehe sie die anderen haben. Und auch mal was knackiges wie am Freitag. Den Dip nach den Arbeitsmarktdaten genutzt - bei 15695 rein und bei 15690 wieder raus 4 Stunden später. Klassischer Feierabendtrade, dem DAX wieder 100 Punkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...