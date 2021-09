In der vergangenen Woche gewann das Strategiedepot AKTIEN SPEKULATIV weitere + 0,4 % hinzu und übertraf damit den lediglich + 0,15 % betragenden Anstieg des MSCI WORLD (Euro)-Indexes. Das am 26.02.2019 aufgelegte Depot verzeichnete damit per 05.09. auf Währungsbasis Euro eine Nettoperformance (vor Dividendenzahlungen) von + 92,0 %, was eine gewaltige Outperformance gegenüber dem MSCI World (Euro)-Index um nicht weniger als + 47,4 % darstellte.Einer der größten Kursimpulse für das Strategiedepot Aktien Spekulativ ging in der letzten Woche wieder einmal ...

