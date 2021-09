Erstmals haben das Tourismusministerium, die Planungsbehörde und die Gemeinde Eilat in Israel ein gemeinsamen Grundsatzdokument formuliert, das die weitere Planung der Resortstadt am Roten Meer umreißt. Eilat ist die südlichste Stadt des Landes. Ihre Lage in kontrastreicher Landschaft, wo Wüste und Meer aufeinandertreffen, macht sie zu einem attraktiven Ziel für Badeurlauber und Reisende, die aktive ...

Den vollständigen Artikel lesen ...