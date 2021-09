DGAP-News: AUTO1 Group SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

AUTO1 Group SE: Autohero startet erstes eigenes Production Center in Deutschland



10.09.2021 / 07:30

AUTO1 Group SE: Autohero startet erstes eigenes Production Center in Deutschland - Eigener Instandsetzungs-Prozess als Antwort auf eine stark steigende Nachfrage - Produktionskapazität von ca. 16.000 Fahrzeugen pro Jahr, bei voller Auslastung - Bis zu 150 neue Arbeitsplätze für Spezialisten bei der AUTO1 Group

Berlin, 10. September 2021 - Die AUTO1 Group, Europas führende digitale Plattform für den Online-Kauf und -Verkauf von Gebrauchtwagen hat ihre erste eigene Produktionsstätte (Production Center) zur Instandsetzung von Gebrauchtwagen für Autohero im bayerischen Hemau in Betrieb genommen. Durch den von Autohero zunehmend selbst durchgeführten Instandsetzungs-Prozess können sowohl die internen Abläufe optimiert als auch die Produktionskapazitäten erhöht werden. Das etwa 35.000 Quadratmeter große Areal ermöglicht bei voller Auslastung eine Produktionskapazität von ca. 16.000 Fahrzeugen pro Jahr. Zusätzlich zu qualifiziertem Personal ist auch die benötigte Infrastruktur inklusive Werkstätten und Parkplätzen bereits größtenteils vorhanden, da auf dem Gelände schon zuvor Fahrzeugaufbereitungen für AUTO1 Group von unseren externen Partnern durchgeführt wurden. Als Antwort auf die steigende Nachfrage, werden im Production Center in Hemau bis zu 150 neue Arbeitsplätze für Spezialisten in den Bereichen Bestandsaufnahme, Reparatur, Qualitätsmanagement, Logistik sowie Foto & Video geschaffen. Christian Bertermann, CEO und Mitgründer der AUTO1 Group: "Wir wollen uns auf die enorme Wachstumsmöglichkeit von Autohero konzentrieren und investieren daher erheblich in den Ausbau der Marke. Mit dem Start des eigenständigen Betriebs des Production Centers in Hemau haben wir einen ersten wichtigen Meilenstein für unser strategisches Ziel erreicht: Wir möchten möglichst viele Autohero Fahrzeuge inhouse instandsetzen. Die Auslastung im Production Center werden wir in diesem und im kommenden Jahr sukzessive steigern. Parallel planen wir weitere Insourcing-Aktivitäten an anderen Standorten in Europa, von denen sich einige ebenfalls zeitnah konkretisieren werden. Mit allen geplanten Aktivitäten erwarten wir bereits im kommenden Jahr eine Gesamtkapazität von bis zu 200.000 Fahrzeugen." Über Autohero

Autohero, der Onlineshop für geprüfte Gebrauchtwagen, ist eine Marke der AUTO1 Group und ermöglicht seinen Kunden einen bequemen, sicheren und individuellen Gebrauchtwagenkauf. Das Unternehmen bietet seine Fahrzeuge durchweg mit dem Autohero-Qualitätsstandard zum Kauf an. Käufer profitieren darüber hinaus von einer deutschlandweiten kostenlosen Lieferung des Fahrzeuges direkt bis vor die Haustür oder wahlweise an einen Abholstandort in Kundennähe. Neben einer 21 Tage Geld-zurück-Garantie, verfügen alle Fahrzeuge über ein Jahr Garantie. Über AUTO1 Group

Die im Jahr 2012 gegründete AUTO1 Group ist ein Multi-Brand Technologieunternehmen, das die besten Lösungen für den Onlinekauf und -verkauf von Gebrauchtwagen entwickelt. Ihre europäischen Konsumentenmarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Kunden einen schnellen und einfachen Weg, Autos zu verkaufen. Ihre Händlermarke AUTO1 betreibt Europas größte Handelsplattform für den professionellen Autohandel. Mit ihrer Retail-Marke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Netzwerk und operative Erfahrung, um ein überlegenes Kundenerlebnis für den Onlinekauf von Gebrauchtwagen zu entwickeln. Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig und erzielte 2020 einen Umsatz von 2,83 Mrd. Euro. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Februar 2021 werden die Aktien des Konzerns im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Handelssymbol AG1 und der ISIN DE000A2LQ884 gehandelt. Für mehr Informationen besuchen Sie www.auto1-group.com



