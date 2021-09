DJ Premier Inn eröffnet am Stuttgarter Flughafen ein neues Hotel mit 145 Zimmern - Drittes Haus der Marke in der Landeshauptstadt mit idealer Anbindung für Businessgäste und Touristen

Stuttgart/Frankfurt am Main (pts006/10.09.2021/07:15) - Am heutigen Freitag eröffnet das Premier Inn Stuttgart Airport am Flughafen der Landeshauptstadt. Die 2007 errichtete Immobilie in der Dieselstraße 20 in Leinfelden-Echterdingen umfasst insgesamt 145 Zimmer auf fünf Etagen. Das Hotel mit eigenem Parkplatz sowie 80 Tiefgaragestellplätzen wurde während einer mehrmonatigen Rebranding- und Umbauphase an die Premium Economy-Standards sowie das Design von Premier Inn angepasst.

Für Businessreisende ist der Standort ideal: sowohl der Flughafen als auch die Messe Stuttgart sind jeweils lediglich drei Kilometer entfernt. "Mit der Rückkehr von Veranstaltungen aller Art wird sich diese Lage-Qualität immer deutlicher bemerkbar machen", sagt Inge Van Ooteghem, Chief Operating Officer von Premier Inn Deutschland, und erwartet eine steigende Nachfrage.

Die nur wenige 100 Meter vom Hotel befindliche S-Bahn-Station bringt nicht nur Geschäftsreisenden Vorteile, die Termine in der Stadt sowie in den Industrie- und Technologie-Standorten der Region haben. Nutzen können diese Anbindung auch Touristen, die Sehenswürdigkeiten in der Stadt ansteuern - vom Neuen Schloss mit dem berühmten Schlossgarten über den bekannten zoologisch-botanischen Garten Wilhelma bis hin zu zahlreichen Museen wie beispielsweise der Staatsgalerie, dem Naturkunde-, Mercedes-Benz- oder Porsche-Museum. Touristen im Premier Inn Stuttgart Flughafen werden zudem auch bald das nahe SI Centrum (Stuttgart International) noch stärker frequentieren, in dem zwei Musical-Hallen und die Spielbank besondere Unterhaltung bieten. Viele hochwertige Restaurants in der Umgebung sind fußläufig zu erreichen.

Die Zahl der Premier Inn-Standorte in und um Stuttgart wird sich in den kommenden Jahren von drei auf sechs verdoppeln. Vor dem jetzigen Start des Hotels am Flughafen öffneten bereits Häuser in Feuerbach und direkt am Hauptbahnhof. Ein weiteres Angebot in der City kommt Anfang 2022 hinzu, auch Standorte in Zuffenhausen und Sindelfingen wurden gesichert. Van Ooteghem: "Das unterstreicht, dass die Region Stuttgart für uns zu den wichtigsten und aussichtsreichsten Hotelmärkten gehört." Insgesamt sind jetzt 31 Premier Inn-Hotels geöffnet. Auf der seit dem Deutschland-Einstieg in 2016 gestarteten Projektliste der Hotelgruppe aus Großbritannien stehen 73 Standorte in mehr als 30 Großstädten mit insgesamt über 13.000 Zimmern.

Premier Inn Deutschland ist nicht nur Betreiber des Hotels am Flughafen Stuttgart, sondern auch Eigentümer der Immobilie. Diese wurde vom bisherigen Investor Art-Invest übernommen. "Wir sind bei diesem Haus Owner Operator", erläutert Chris-Norman Sauer, Acquisitions Director bei Premier Inn Deutschland: "Dies ist für uns eine wichtige Art der Expansion, die wir auch in Großbritannien bevorzugen. Denn halten Hotelkonzerne Häuser im eigenen Bestand, so sinkt aus unserer Sicht die Krisenanfälligkeit deutlich. Diese Strategie hat sich während der Corona-Pandemie einmal mehr bewährt. Auch in Deutschland soll deshalb die Eigentumsquote langfristig bei mindestens 50 Prozent liegen."

Über Premier Inn Die Hotelmarke Premier Inn bietet Premium-Qualität zu Economy-Preisen in bester Lage. Im Vordergrund steht traumhaft guter Schlaf für Geschäfts- und Freizeitreisende. Alle Preise gelten pro Zimmer, Kinder bis einschließlich 15 Jahren schlafen und frühstücken gratis. Ein abwechslungsreiches Frühstück ermöglicht Gästen einen idealen Start in den Tag. Nach einem herausragenden Auftakt des ersten Premier Inn Hotels an der Frankfurter Messe im Jahr 2016 sind aktuell 31 Hotels deutschlandweit in Betrieb. Insgesamt hat sich Premier Inn 73 Standorte mit rund 13.000 Zimmern in mehr als 30 Großstädten gesichert und ist damit auf dem besten Weg, ein attraktives Hotelangebot in ganz Deutschland zu schaffen. Premier Inn gehört zum traditionsreichen Hospitality-Unternehmen Whitbread PLC mit über 800 Hotels und etwa 79.000 Zimmern. http://www.premierinn.de

Über Whitbread PLC Die Whitbread PLC wurde 1742 gegründet und gehört zu den ältesten und renommiertesten Unternehmen Europas. Als führender Hotelbetreiber im Vereinigten Königreich mit über 29.000 Mitarbeitern empfängt Whitbread monatlich Millionen Gäste aus aller Welt. Zu dem Konzern zählen neben der landesweit beliebten Hotelmarke Premier Inn auch die Restaurantketten Bar + Block, Beefeater, Brewers Fayre, Cookhouse + Pub sowie thyme Bar + Grill. Whitbread PLC ist ein börsennotiertes Unternehmen, das im FTSE100-Index und FTSE4Good-Index gelistet ist. http://www.whitbread.com

