Finanzminister aus acht EU-Ländern, darunter Österreich, haben vor dem informellen Treffen der EU-Finanzminister am Freitag und Samstag in Slowenien eine rasche Rückkehr zum Stabilitäts- und Wachstumspakt gefordert. Die budgetäre Nachhaltigkeit müsse weiterhin eine zentrale Säule der EU-Mitgliedschaft bleiben, hieß es in einem gemeinsamen Positionspapier, das am Freitag in mehreren internationalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...