Nach der Erleichterung vom Vortag über die geldpolitischen Aussagen der Europäischen Zentralbank (EZB) steuert der DAX auf einen robusten Start zu. Nachrichten von Seiten der Unternehmen gibt es kaum. Auch die Analysten üben sich in Zurückhaltung. Aus charttechnischer Sicht befindet sich der heimische Leitindex weiter in einer neutralen Zone. Die EZB hatte am Vortag beschlossen, dass der Kauf von Anleihen im Rahmen des Notprogramms PEPP im vierten Quartal etwas reduziert werden soll. Damit hatten ...

