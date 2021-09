Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat einen schwierigen Tag hinter sich. Der DAX begann den Handel mit deutlichen Abschlägen. Im Zuge der EZB-Sitzung arbeitete er sich allerdings immer weiter nach oben und schloss leicht im Plus. Am Ende lag er knapp 0,1 Prozent höher bei 15.631 Punkten. Marktidee: Eckert & Ziegler Bei Eckert & Ziegler brummen derzeit die Geschäfte. Auch an der Börse ist das Strahlen- und Medizintechnikunternehmen gefragt. Gestern war die Aktie von Eckert & Ziegler stärkster Wert im SDAX. Damit markierte der Kurs gleichzeitig ein neues Rekordhoch. Aus technischer Sicht könnte sich die Rallye weiter ausdehnen. Im Fokus stehen zunächst drei neue Kursziele.