Stans (awp) - SoftwareOne hat HeleCloud übernommen, eine Beratungsfirma für Amazon Web Services (AWS) mit Hauptsitz in Grossbritannien. Damit stärke SoftwareOne die eigenen AWS-Kompetenzen in der EMEA-Region. Die finanziellen Details der Transaktion nannte SoftwareOne in einem Communiqué vom Freitag nicht. HeleCloud wurde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...