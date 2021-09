Zürich (awp) - Die geplante Digitalbörse der SIX kann endlich starten. Nach zahlreichen Verschiebungen gab es nun grünes Licht von der Finma. Mit der Lizenzvergabe durch die Regulierungsbehörde könne die Digitalbörse "SIX Digital Exchange" (SDX) nun starten, heisst es in einer Mitteilung der Schweizer Börsenbetreiberin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...