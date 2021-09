Die Lösung erzielte in einer Phase-II-Wirksamkeitsstudie nur bei einer bestimmten Untergruppe eine statistisch signifikante Wirkung, wie die Gesellschaft am Freitag mitteilte.Konkret wurden Frauen behandelt, die an Androgenetischer Alopezie (AGA) leiden, einer bestimmten Form des Haarausfalls. Von AGA sind laut Cassiopea ...

Den vollständigen Artikel lesen ...