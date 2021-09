Mit einem Börsengang will sich der Schweizer Luxusuhren-Händler frische Mittel für weiteres Wachstum beschaffen. Das Unternehmen verkauft über eine Online-Plattform gebrauchte und neue Uhren von Marken wie Rolex, Omega oder Patek Philippe und peilt im vierten Quartal ein Notierung an der Schweizer SIX an. Im Rahmen der Transaktion will die Firma neue Aktien im Volumen von rund 250 Mio. Franken platzieren. Zudem dürften auch die bestehende Aktionäre, zu denen eine Reihe von Finanzinvestoren sowie die Gründer gehören, Anteile verkaufen. Einem Insider zufolge könnten diese ein Volumen von rund 100 Mio. Franken erreichen. CHRONEXT machte keine Angaben zum angepeilten Börsenwert. Früheren Aussagen von Insidern zufolge könnte dieser aber bis zu 1 Mrd. Euro erreichen.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de