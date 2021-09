DGAP-News: tick Trading Software AG / Schlagwort(e): Personalie

tick Trading Software AG: Erfahrener Branchenkenner neu im tick-TS AG Aufsichtsrat: Uwe Kebschull tritt Nachfolge von Götz Röhr an



10.09.2021 / 08:22

Corporate News

tick Trading Software AG Düsseldorf, den 10.09.2021 Erfahrener Branchenkenner neu im tick-TS AG Aufsichtsrat:

Uwe Kebschull tritt Nachfolge von Götz Röhr an



Das langjährige Aufsichtsratsmitglied der tick Trading Software AG, Herr Götz Röhr, legte sein Amt vorzeitig zum 31.8.2021 aus persönlichen Gründen nieder. Götz Röhr gehörte dem Aufsichtsrat der tick-TS AG seit 2017 an. Als Nachfolger - zunächst kommissarisch bis zur nächsten Hauptversammlung der tick-TS AG- konnte der erfahrene Branchenkenner Uwe Kebschull gewonnen werden. Von 1999 bis 2016 war er Direktor und Bereichsleiter der Abteilungen »Eigenhandel Aktien Deutschland« sowie »Designated Sponsoring«

bei der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Aktuell arbeitet er bei der Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG. »Herzlichen Dank an Götz Röhr für seinen Weitblick, sein kritisches Urteilsvermögen und seine kompetenten Ratschläge, mit denen er uns über lange Jahre zuverlässig begleitet hat. Wir akzeptieren seinen Schritt vorbehaltlos und wünschen ihm für seine Zukunft das Allerbeste«, kommentieren die tick-TS AG Vorstände Gerd Goetz und Carsten Schölzki seinen Schritt. Götz Röhr freut sich, »dass ich den erfolgreichen Aufstieg der tick-TS AG von einem Startup bis zum international tätigen Fintech mitgestalten konnte. Ich werde das Unternehmen gerne weiterhin beobachten und bin sicher, dass es seine Entwicklung erfolgreich fortsetzen wird.« Matthias Hocke, Mitgründer der tick-TS AG und amtierender Vorsitzender des Aufsichtsrats, kennt Götz Röhr noch aus der Zeit, in der Matthias Hocke Vorstand der sino AG | High End Brokerage und Kunde der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG war: »Lieber Götz, vielen Dank für die langen Jahre kollegialer und vertrauensvoller Zusammenarbeit, die stets dem Wohle aller Beteiligten gedient hat. Meine besten Wünsche begleiten dich.« Uwe Kebschull ist für die tick-TS AG durch seine Aktivitäten für HSBC Düsseldorf und Lang & Schwarz kein Unbekannter. Er freut sich auf seine neue Aufgabe in einem ihm bekannten Team: »Ich habe die erfolgreiche Entwicklung der tick-TS AG stets interessiert beobachtet und bin gespannt darauf, meinen Beitrag dazu liefern zu können.« Der Vorstand der tick Trading Software AG Gerd Goetz Carsten Schölzki



Über die tick Trading Software AG



Mit der Gründung der tick Trading Software AG im Jahre 2002 setzten sich Oliver Wagner †, Matthias Hocke, Ingo Hillen und die sino AG die Entwicklung einer der professionellsten und fortschrittlichsten Handelsplattformen zum Ziel. Mit der TradeBase MX Plattform stellt die tick-TS AG diese nun weltweit erfolgreich ihren Kunden zur Verfügung. Seit einigen Jahren komplettieren neben der TBMX Plattform direkte Anbindungen an nationale und internationale Marktplätze und Broker, eine eigene Hosting- und Housing-Infrastruktur sowie ein e-Trading Compliance Monitor (ECM) zur Einhaltung von ESMA-Vorschriften das Portfolio des Unternehmens.

Pressekontakt: Gerd Goetz (Vorstand)

ggoetz@tick-TS.de



tick Trading Software AG

Berliner Allee 59

40212 Düsseldorf

Tel: +49 (0)211 781767-0

Fax: +49 (0)211 781767-29 Die tick Trading Software AG ist an der Börse Düsseldorf notiert - ISIN DE000A0LA304.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



