The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.09.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.09.2021ISIN NameUSN82008AJ72 SIEMENS FINANC.16/21 REGSDE000NRW22S2 LAND NRW MTN.LSA R.1269US35906AAP30 FRONTIER COMMUNICTS 2021CH0293343395 WALLISER KANT.-BK 15-21CH0295050915 CEMBRA MONEY BK 15-21DE000NLB8EB0 NORDLB IS.S.1813AT0000A001X2 AUSTRIA 2021 MTN 144AXS1684785345 BELDEN INC. 17/25 REGSUS89233P5F99 TOYOTA MOTOR CRD 2021 MTNUS81618TAD28 SELECT INC. REIT 15/22DE000BLB2FV2 BAY.LDSBK.OPF.US14149YBF43 CARDINAL HEALTH 17/22XS0918749622 EIB EUR.INV.BK 13/21 MTNXS1379591271 DVB BANK MTN.16/21XS0676294696 EIB EUR.INV.BK 11/21 MTNUS629568AX43 NABORS INDS 12/21US298785HF64 EIB EUR.INV.BK 16/21USU09513GV50 BMW US CAP. 16/21 REGSDE000BLB35P2 BAY.LDSBK.IS. 16/31IT0004604671 B.T.P. 10-21 FLRUS500769HM98 K.F.W.ANL.V.17/2021 DLXS1109741246 SKY 14/21 MTNUS9128285A44 US TREASURY 2021SE0006995064 KOMMUN.SVER. 15-21 2109US345370BU38 FORD MOTOR CO. 2021 15.09CH0338330498 BAWAG P.S.K. 16-21 MTNUS418056AW74 HASBRO 19/22XS0453820366 BANK AMERI. 09/21 MTNXS1490138226 DEXIA CL 16/21 MTN REGSXS1405774727 INTRALOT CAP.LU 16/21REGSUSU2339CAM02 DAIMLER FIN.N.A.11/21REGSXS1290249686 LANDWIRT.R.BK 15/21 MTNUS68389XBK00 ORACLE 16/21US302154BA68 EXP.IMP.BK KOREA 2021XS0449850980 GEN. CATALUNYA 09/21 MTNUS85207UAE55 SPRINT CORP. 2021US693304AU17 PECO ENERGY 16/21DE0001048700 COBA MTN 99/21 VARDE000A1RQC10 HESSEN SCHA.16/21US09681MAC29 BOC AVIATION 16/21 REGSUS539830AY52 LOCKHEED MARTIN 11/21US717081EM19 PFIZER 18/21XS1374118658 SHORTLINE 16/21 UKRZALIZNUS911365BE34 UNITED RENT.NA 2026US59217HAZ01 METROP.L.GL FDG I 16/21LU0103193743 FID.FDS-F.SEL.INT. A GL. INVESTMENTGB00BK80TJ35 PHYSITRACK PLC LS-,001