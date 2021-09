Die NanoRepro AG (ISIN: DE0006577109) hat seit Aufkommen der Pandemie eine unglaublich Entwicklung "hingelegt" - von homöopathischen Umsätzen "davor" hin zu dreistelligen Millionenumsätzen in 2021 - voraussichtlich.Aber im Sommer wurde es ruhig um das Unternehmen. Warten auf neue Abschlüsse, die bisher ausblieben. Und Warten auf die angekündigten "grösseren Bestellungen" ebenfalls vergebens. Passend zur Stimmung fielen die Preise für Covid-19-Selbsttests bei den Discountern in den "unter einen Euro-Bereich". Ladenhüter? Dann kam ab dem 25.08.2021 auf einmal Bewegung in die Aktie - nicht wegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...