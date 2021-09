Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Freitag mit etwas höheren Notierungen in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte eine knappe Stunde vor Sitzungsbeginn mit einem Plus von 0,3 Prozent. Auch das europäische Umfeld wird zum Handelsstart freundlich erwartet. Während die US-Börsen am Vorabend leichte Abschläge verbuchen mussten, zeigten sich die Aktienmärkte in Asien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...