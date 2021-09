Die Renditen an den Aktienmärkten waren in diesem Jahr stabil und stark, wobei der Referenzindex S&P 500 um etwa 21 % gestiegen ist. Das ist wesentlich besser als die rund 14 %, die der Index in den letzten zehn Jahren im Durchschnitt erzielt hat. Und wir haben noch lange nicht das Jahresende erreicht. Doch diese Renditen sind nichts im Vergleich zu den Gewinnen, die Kryptowährungen im Jahr 2021 erzielt haben. Zu den Top-Performern in diesem Jahr gehört Dogecoin, ein Token, der in einem Segment ...

