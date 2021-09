Der Goldhandel zeigt sich weiterhin relativ impulsarm. Seit Wochen pendelt der Krisenschutz um die Marke von 1.800 Dollar.Die am gestrigen Donnerstag gemeldeten wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe fielen mit 310.000 auf den niedrigsten Wert seit Ausbruch der Pandemie zurück. Damit wurden die Analystenprognosen signifikant unterschritten. Am Nachmittag dürften sich die Akteure an den Goldmärkten für die Entwicklung der US-Produzentenpreise für den Monat August stark interessieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...