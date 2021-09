Hannover (www.anleihencheck.de) - Nachdem deutsche Bundesanleihen vor der EZB-Sitzung etwas nachgaben, kam es nach der Zinsentscheidung zu Kursgewinnen, so die Analysten der Nord LB.Die EZB wolle das Tempo ihrer Corona-Notfallhilfen verlangsamen. Die Ankäufe im Rahmen des billionenschweren Anleihenkaufprogramms PEPP sollten in Q4 etwas geringer ausfallen als in den beiden Quartalen zuvor, hätten die Notenbanker mitgeteilt. EZB-Präsidentin Lagarde habe allerdings mehrfach betont, dass dies als "Rekalibrierung" (und somit noch nicht als Tapering) zu verstehen sei. Die PEPP-Käufe sollten noch bis mindestens Ende März 2022 fortgesetzt werden. Die Leitzinsen würden noch lange Zeit festgezurrt bleiben, daher bleibe das Aufwärtspotenzial für die Kapitalmarktzinsen begrenzt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...