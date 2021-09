Der deutsche Heizölpreis startet mit einem kleinen Nachlass von durchschnittlich 0,04 Cent pro Liter in den Tag. Die Preise in Österreich und der Schweiz starten unverändert in den Tag. Die Nachfrage bleibt weiterhin moderat und stabil. Die Rohölpreise haben sich minimal erhöht, trotz neuer Preissenkender Faktoren. Chinas nationale Behörde für Nahrungsmittel und strategische Reserven gab bekannt, ...

