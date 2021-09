DGAP Mitteilung über Geschäfte mit nahestehenden Personen: Carl Zeiss Meditec AG / Veröffentlichung gemäß § 111c AktG

Carl Zeiss Meditec AG schließt neuen Markenlizenzvertrag mit der Carl Zeiss AG

Jena, 10. September 2021



Die Carl Zeiss Meditec AG, Jena (ISIN: DE0005313704), hat am 10. September 2021 einen neuen Markenlizenzvertrag für die kommerzielle Weiternutzung der Marke ZEISS mit der Carl Zeiss AG, Oberkochen, die direkt und indirekt mit insgesamt rund 59% an der Carl Zeiss Meditec AG beteiligt ist, als Lizenzgeberin geschlossen.



Unter diesem Vertrag wird die Carl Zeiss Meditec AG der Carl Zeiss AG jährlich Markenlizenzgebühren im Wert von 1,5% des Durchschnittsumsatzes der letzten fünf Geschäftsjahre, die dem Vertragsjahr vorangehen, entrichten. Für das kommende Geschäftsjahr 2021/22 wird mit einem anfänglichen Aufwand von rund 20 Mio. EUR gerechnet. Die Dauer des Markenlizenzvertrags beläuft sich auf drei Jahre, beginnend am 1. Oktober 2021, und verlängert sich automatisch um weitere zwei Jahre, wenn ihr nicht mit einer Sechswochenfrist zum Laufzeitende von einer der beiden Parteien widersprochen wird. Über den Dreijahreszeitraum wird mit einem gesamten Markenlizenzaufwand von mehr als 60 Mio. EUR gerechnet. Der Vertrag löst eine frühere Markenlizenzvereinbarung zwischen der Carl Zeiss Meditec AG und der ZEISS Gruppe ab, die in wesentlichen Konditionen gleich lautete. Die Formel für die Berechnung des Markenlizenzaufwands bleibt gegenüber der früheren Vereinbarung unverändert. Daher hat die neue Markenlizenzvereinbarung auch keine Auswirkung auf die Finanzziele der Gesellschaft.



Die Konditionen des Markenlizenzvertrags sind nach Einschätzung des Vorstands der Carl Zeiss Meditec AG wie auch in der zuvor gültigen Markenlizenzvereinbarung unverändert als marktüblich zu bewerten. Die Marktüblichkeit überprüft der Vorstand regelmäßig unter Berücksichtigung der von der Carl Zeiss AG in den Markenauftritt investierten Ressourcen und der Carl Zeiss Meditec AG überlassenen Leistungen.

