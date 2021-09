Die wichtigsten Punkte vorab: Eine Aktie ist führend auf dem schnell wachsenden Markt für Freiberufler. Eine andere ist ein REIT, der sich auf einen wachsenden Nischenmarkt konzentriert. Der dritte Mid-Cap-Titel ist seit 153 Jahren im Geschäft, kommt aber erst jetzt so richtig in Schwung. Einige Aktien mögen zu groß erscheinen, um explosives Wachstum zu schaffen. Andere sind oft so klein, dass das Risiko sie unattraktiv macht. Ähnlich wie in der alten Geschichte von Goldlöckchen und den drei Bären ...

Den vollständigen Artikel lesen ...