Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG

Unternehmen: 2G Energy AG

ISIN: DE000A0HL8N9



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 10.09.2021

Kursziel: 111 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 04.05.2021: Herabstufung von Kaufen auf Hinzufügen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine ADD-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 109,00 auf EUR 111,00.

Zusammenfassung:

2G Energy hat Halbjahreszahlen vorgelegt und eine Telefonkonferenz abgehalten. Der Umsatz stieg um 25% J/J auf EUR107 Mio. und lag damit über unserer Prognose von EUR96 Mio. Allerdings kämpft 2G nicht mehr nur mit pandemiebedingten Einschränkungen, sondern seit Mitte Mai auch mit Verwerfungen auf den Beschaffungsmärkten, was sich in einer niedrigeren Gesamtleistung (EUR112 Mio. versus EUR116 Mio. in H1/20) widerspiegelt. Das EBIT lag mit EUR2,3 Mio. auf Vorjahresniveau. Zur Abmilderung der Lieferengpässe hat 2G ein umfangreiches Beschaffungsprogramm gestartet. Das Jahresproduktionsziel sieht 2G daher nicht gefährdet und hat ihre Guidance für 2021 (Umsatz: EUR250-EUR260 Mio., EBIT-Marge: 6,0%-7,5%) bestätigt. Wir halten an unserer Prognose für 2021 vorläufig fest, können aber nicht ausschließen, dass die Verwerfungen auf den Beschaffungsmärkten die Marge in H2 beeinträchtigen. Für 2022 gehen wir davon aus, dass ein Abklingen der Pandemie in den Industrieländern auch zu einer Normalisierung auf der Beschaffungsseite führt. Der seit Jahresbeginn bis Ende Juli um 10% J/J auf EUR105 Mio. gestiegene Auftragseingang zeigt, dass die Nachfrage nach KWK-Lösungen weiter anzieht. Wir rechnen mit einer Fortsetzung dieses Trends. Insbesondere in Deutschland sehen wir aufgrund der sich auftuenden Stromlücke durch den Atom- und Kohleausstieg großes Absatzpotenzial für 2Gs gasbasierte KWK-Lösungen, die schon heute wasserstofffähig sind. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR111 (bisher: EUR109). Wir bestätigen unsere Hinzufügen-Empfehlung.





First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his ADD rating and increased the price target from EUR 109.00 to EUR 111.00.

Abstract:

2G Energy has reported half-year figures and held a conference call. Revenue increased by 25% y/y to EUR107m - above our forecast of EUR96m. However, 2G is no longer struggling only with pandemic-related constraints, but since mid-May also with supply chain problems, which is reflected in lower total output (EUR112m vs. EUR116m in H1/20). EBIT was at the previous year's level of EUR2.3m. To mitigate the supply bottlenecks, 2G has launched an extensive procurement programme. Therefore, 2G does not see its annual production target at risk and has confirmed its guidance for 2021 (revenue: EUR250-EUR260m, EBIT margin: 6.0%-7.5%). We maintain our forecast for 2021 for the time being, but cannot rule out that the supply chain problems will impact the margin in H2. For 2022, we assume that an abatement of the pandemic in the industrialised countries will lead to a normalisation on the procurement side. The 10% y/y increase in order intake to EUR105m since the beginning of the year until the end of July shows that demand for CHP solutions continues to pick up. We expect this trend to continue. In Germany in particular, we see great sales potential for 2G's hydrogen-ready gas-based CHP solutions due to the emerging electricity gap caused by the nuclear and coal phase-out. An updated DCF model yields a new price target of EUR111 (previously: EUR109). We confirm our Add recommendation.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



