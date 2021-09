Unterföhring (ots) -Prüfung bestanden. Die SAT.1-Politiksendung "Kannste Kanzleramt? Baerbock, Laschet und Scholz zurück in der Schule" überzeugt am Donnerstag zur Prime Time und holt starke 9,0 Prozent Marktanteil (14-49 J.). 4,19 Millionen Zuschauer (Nettoreichweite ab 3 Jahre) waren dabei, als sich Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD) den Fragen von 17 politisch interessierten und informierten Schüler:innen zwischen 8 und 13 Jahren aus ganz Deutschland stellten.Für die Fernsehproduktion haben sowohl das Team, die Schüler:innen als auch die Kanzlerkandidat:innen alle gesetzlichen Hygiene-Vorgaben erfüllt. SAT.1-Sprecher Christoph Körfer: "'Kannste Kanzleramt?' ist eine Fernsehproduktion wie 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten' oder ein politischer Talk. Vor Ort wurden alle gesetzlichen Hygieneauflagen umgesetzt. Alle Anwesenden waren den Empfehlungen der Berufsgenossenschaft folgend negativ auf COVID 19 getestet und mussten deshalb keine Maske tragen."Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 10.09.2021 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Eva Gradl / Barbara StefanerCommunications & PRphone: +49 (0) 89 95 07 - 1127/ -1128email: eva.gradl@seven.one / barbara.stefaner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5016561