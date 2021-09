HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Warburg Research hat Secunet von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 520 auf 522 Euro angehoben. Nach der jüngsten Kurskorrektur hätten die Papiere des Spezialisten für IT-Sicherheit wieder ordentlich Potenzial, schrieb Analyst Felix Ellmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Anlagestory bleibe herausragend./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0007276503