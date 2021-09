Unser Mick gönnt sich ein paar Tage Urlaub. Daher beantwortet Nicole heute gemeinsam mit Jürgen einige der Frage, die sich zuletzt auf YouTube angesammelt haben. Zuvor geht es aber erst einmal um die EZB-Sitzung und die Entscheidung, in erster Linie verbal die Geldpolitik zu drosseln. In dem heutigen 2er Zoom geht es auch um Gazprom und die Frage, ob man in russische Aktien investieren sollte. Außerdem gab es frische Zahlen von Gamestop. Rechtfertigen diese die hohe Bewertung? Und wie sieht es mit den Gaming-Aktien aus? Sollte man in den Bitcoin investieren, nachdem dieser in El Salvador als Zahlungsmittel eingeführt werden soll? Seht Euch hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.