Die Aktie von General Mills (WKN: 853862) hat am Mittwoch dieser Woche einen Hüpfer nach oben gemacht. Im Endeffekt kletterten die Anteilsscheine gemessen in Euro um ca. 4,2 % auf 50,06 Euro. Damit durchbrachen die Anteilsscheine erneut die 50-Euro-Marke nach oben. Der Kursanstieg hatte einen guten Grund bei der Aktie von General Mills. Ja, sogar einen fundamentalen! Falls du jetzt auf eine Dividendenerhöhung hoffst: Nein, an dieser Stelle muss ich dich leider noch enttäuschen. Aber es scheint gute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...