Nio hat seine Anfang dieses Jahres in China vorgestellte elektrische Limousine ET7 zum ersten Mal in Deutschland - und auch Europa - präsentiert. Nio bestätigt außerdem, dass der ET7 das erste Modell sein wird, das 2022 in Deutschland auf den Markt kommen wird. Wir erinnern uns: Im Mai hatte Nio den Markteintritt in Norwegen als erstes europäisches Land angekündigt. Ab diesem Monat werden dort die ...

